Zeldzame zwarte ibis gespot in natuurgebied Hamme

De zwarte ibis is een trekvogel die zich vooral in de regio rond Spanje en Portugal bevindt. Het gaat natuurlijk om trekvogels en daarom kan je ze heel sporadisch ook hier aantreffen zoals nu in Hamme. Het is echter bijzonder zeldzaam om de zwarte ibis te zien, en dus is er in het natuurgebied in Hamme dezer dagen heel veel activiteit om een glimp op te vangen van de vogel. De zwarte ibis is enkel op doortocht en zal hier ongetwijfeld niet blijven.