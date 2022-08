Ze bijten en weken later heb je er nog last van: zwermen knijten houden inwoners van Kastel ’s avonds uit hun tuinen

De Vlaamse Waterweg nv bouwt in Kastel al een tijdje aan de sigmawerken, maar deze werken zorgen door de droogte nu voor een knijtenplaag die alle bewoners teistert. Ook in Wichelen hebben ze hier last van gehad, maar daar zou het probleem intussen verholpen zijn. “De diertjes zijn volgens het internet dol op de warmte en dus zijn ze in grote getale aanwezig", zegt Veerle. Ook zij werd enkele weken geleden slachtoffer van de knijten en stond vol beten. “Intussen ben ik wel genezen, maar er zijn nog heel wat andere inwoners die last hebben van de dieren. Wanneer de zon stilaan verdwijnt komen de beestjes plots in grote getale in onze tuin zitten, en dan moet je weten dat wij in vogelvlucht 800 meter verwijderd zijn van het water.”