Workshop Aromatherapie en HSP

Dendermonde Verwarming lager en straatver­lich­ting doven: stadsbe­stuur grijpt in om energiecri­sis het hoofd te bieden

De stijgende energieprijzen laten zich overal voelen, ook in Dendermonde. Het stadsbestuur neemt dan ook maatregelen om de kosten in te dijken: van de verwarming lager zetten in sporthallen en zwembad tot doven van openbare verlichting. Wij stelden burgemeester Piet Buyse (CD&V) zes vragen over hoe Dendermonde de energiecrisis wil aanpakken. “We moeten ook inwoners, verenigingen en medewerkers sensibiliseren om duurzamer om te springen met energie”, zegt hij.

12 oktober