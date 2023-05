Woning in Hamme loopt zware schade op na brand: vuur werd mogelijks aangestoken

Carnavals­groep Kazoo’s organi­seert gelegen­heids­café tijdens Sinksenker­mis

De carnavalsvereniging van de Kazoo’s in Kastel organiseren op zondag en maandag een ‘Kazoo Café' aan hun loods in de Abdijstraat. Ze doen dit naar aanleiding van de Sinksenkermis die dit weekend zal plaatsvinden. “Er zijn heel wat café’s aan het verdwijnen in Kastel en dat vinden we jammer, daarom dat we deze actie organiseren”, klinkt het.