Wim (38) richt eigen platenlabel op in Hamme en brengt oude muziek terug tot leven op vinylplaten: “Coronapandemie was ideale moment”

HammeHammenaar Wim Van Dessel (38) is al sinds zijn veertiende met muziek bezig en is die passie nog altijd niet kwijtgeraakt. Jarenlang was hij dj op trouwfeesten en andere evenementen, maar tijdens de coronapandemie moest hij het noodgedwongen over een andere boeg gooien. Met ‘Allsound’ begon hij met een eigen platenlabel, waarmee hij ondertussen al zijn derde vinylalbum op de markt heeft gebracht. “Vinyl is opnieuw hip, maar ik had nooit durven dromen dat het zo’n succes zou worden”, zegt Wim.