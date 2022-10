Willy opent zijn allerlaatste tentoonstelling van koningshuis met prachtig schilderij van kroonprinses Elisabeth

Hamme RESTOTIP. Kaffee­klets: de beste wentelteef­jes ooit in een huiselijke ontbijtbar

Katrien Maes en Jonathan Chielens openden pal in de coronacrisis hun ontbijtbar ‘Kaffeeklets’ in een mooi gerenoveerd pand in de Kasteellaan in Moerzeke. Hun opstart bestond erin om afhaalkoffie te verkopen. Intussen draaien ze op volle kracht. Tijd voor een test.

21 oktober