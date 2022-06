Wijkcomité Spurt overhandigt geld voor goede doel na vijfde passage Ronde Van Vlaanderen

Waasmunster Gemeen­schaps­on­der­wijs opent eerste Wase dalton­school in Waasmun­ster: “Kouterbos wordt basis­school Atmos”

Vanaf volgend schooljaar schakelt de huidige GO! basisschool Kouterbos in Waasmunster over op zogenaamd daltononderwijs. Die onderwijsstrategie stapt af van een klassieke aanpak en richt zich op het individu. Vanaf 1 september zal de school Atmos gaan heten. “Een verwijzing naar de atmosfeer waarin we leven en de groene omgeving waarin onze school gelegen is”, zegt directeur Evelyn Van Roeyen.

