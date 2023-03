Whiskyclub organiseert nieuw festival met nieuwe standhouders, maar ook kunst en koffie

Vrijwilli­gers geven jeugdhuis Klokhuis na acht jaar nieuwe en frisse look: “Trots op wat we gedaan hebben”

In 2015 namen de jongeren hun intrek in het Klokhuis aan het Kaaiplein in Hamme. Sindsdien beleefden ze er al heel wat leuke momenten, maar aan het interieur liet dit zijn sporen na. Daarom hebben heel wat vrijwilligers twee maanden lang gewerkt om het interieur op te frissen. Om hen te bedanken hielden ze vanavond een receptie met een fuif in het vernieuwde jeugdhuis.