Werken voor heraanleg van N446 starten volgende week

HammeDat de N446 tussen Waasmunster en Dendermonde in een volledig nieuw kleedje zou gestoken worden was al langer bekend. Op maandag 16 mei zullen de eerste werken definitief starten en zal er al meteen verkeershinder zijn. In de eerste fase starten de werken nog niet op de gewestweg, maar wel aan twee gemeentewegen vlakbij.

Met de herinrichting van de N446 investeren de Vlaamse overheid, Dendermonde, Hamme en Waasmunster, Aquafin en de provincie Oost-Vlaanderen fors in veiliger en vlotter verkeer op de Zogsebaan, Heirbaan, Durmebrug , de Abdij van Roosenberglaan en Belselebaan. In totaal ondergaat 7,5 km gewestweg een volledige metamorfose tot een veilige en comfortabele weg voor alle weggebruikers. De belangrijkste vernieuwing is de aanleg van veilige fietspaden. De werken zullen in 2025 afgerond zijn.

De N446 wordt volledig in een nieuw kleedje gestoken, een nieuwe riolering, nieuwe rijweg, fietspaden, voetpaden en groen. “Vooral voor de fietsers zal het toekomst een stuk veiliger en aangenamer worden. In de zones met een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur komen er verhoogde fietspaden met daarnaast ook nieuwe voetpaden. In de zones waar 70 kilometer per uur mag gereden worden, komen er fietspaden die met een groenzone van de weg gescheiden worden. Enkel door er voor te zorgen dat fietsen op een veilige en comfortabele manier kan, kunnen we een fietsreflex creëren bij iedere Vlaming", zegt minister van mobiliteit Lydia Peeters.

Tijdens de eerste fase van de werken die start op 16 mei wordt er enkel gewerkt in Hamme in Overloopakker en de Bookmolenstraat, vanaf de grens met Zele tot het kruispunt met de gewestweg N446. We vernieuwen het wegdek en bouwen een gescheiden rioleringsstelsel zodat afval- en regenwater in de toekomst gescheiden wordt. De werken aan de twee gemeentewegen duren tot midden september 2022. Op de N446 zal er tot midden augustus geen verkeershinder zijn.

Tijdens de werken kunnen voetgangers steeds passeren, voor fietsers is er een omleiding via de Mispelaarstraat en de Noord Langestraat. Verkeer richting Zele, Huivelde, Hansevelde en Hamme volgt in beide richtingen de omleiding via de Sint-Annastraat, Durmen en Omleidingsbaan Oost (N47). Zwaar verkeer (+ 3,5 ton) rijdt in beide richtingen via de Omleidingsbaan Oost (N47), Europalaan (N47) en de autosnelweg E17. Om sluipverkeer te vermijden worden twee knips aangebracht, namelijk in de Hermietstraat (Zele) aan de overgang naar de Bakkerstraat (Dendermonde) en in de Hekkenhoek. De aannemer plaatst betonblokken zodat het niet mogelijk is om door te rijden.