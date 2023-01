Werken aan nieuwe skatepark starten volgende week: “Trots op dit project en de samenwerking”

HammeJarenlang moesten de skaters in Hamme het doen met enkele kleine losse rampen, maar nog voor de zomervakantie dit jaar zullen alle liefhebbers kunnen genieten van een betonnen skatepark met alles op en aan. De werken starten deze week, en voorzien is dat alles klaar zal zijn tegen de paasvakantie. “We zijn er in geslaagd om een mooi park uit te werken waar iedereen trots op kan zijn", zegt schepen van jeugd Lotte Peeters (N-VA).

Aan het begin van de legislatuur werd er beslist om werk te maken van een goed en mooi skatepark in de gemeente. Hiervoor werden verschillende vergaderingen gehouden. In 2019 startte de schepen van jeugd het project ‘Toernavies’ op. Hierbij werden jongeren die skaten betrokken om hun mening te geven over wat ze op het nieuwe skatepark echt nodig hebben en wat ze leuk vinden. “Door lockdowns en strenge maatregelen in 2020 en begin 2021 was het niet altijd even makkelijk om voldoende samenkomsten met de jongeren te garanderen, maar we zijn er toch mooi in geslaagd om samen met hen eerst een visienota op te stellen en later het ontwerp te beoordelen”, aldus Lotte Peeters.

Het ontwerp werd voorgelegd aan de kinderraad, de tienerwerking en de jeugdraad. Zij formuleerden vooral opmerkingen over de omgeving van het skaterpark, zoals het voorzien van bankjes of verlichting. Na enkele publiek toegankelijke bevragingsrondes in samenwerking met Public Partners (de aannemer van het project) werd uiteindelijk het plan gewijzigd tot het ontwerp zoals het nu voorligt. “Voor het budget konden we binnen de 200.000 euro blijven, die we voorzien hadden.” Er zal in een tweede fase ook nog gewerkt worden aan speelinfrastructuur voor jongere kinderen en een aanplant van klimaatrobuuste bomen ter hoogte van het skatepark.

“Ik ben ongelofelijk fier op dit project”, zegt Lotte. “We hebben aangetoond dat de jeugddienst wil samenwerken met en luisteren naar jongeren. Het is belangrijk dat ze zich mede-eigenaar voelen van deze plek, zodat ze er op lange termijn ook beter voor zullen zorgen. Ik kijk samen met hen enorm uit naar het resultaat.”

Op maandag 16 januari 2023 starten de werken ter hoogte van jeugdcentrum Den Appel. Op de Facebookpagina en de Instagrampagina van de jeugddienst zullen elke maandag updates over de vordering van de werken verschijnen. Wanneer het skatepark definitief in gebruik zal kunnen genomen worden is nog niet duidelijk. Dit hangt af van de werken en de mogelijke omstandigheden waarmee men te maken kan hebben. De gemeente voorziet wel een officiële opening in de tweede week van de paasvakantie, dan zou alles klaar moeten zijn.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.