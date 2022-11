Wekelijkse markt opnieuw op oude vertrouwde locatie: “Klaar voor nieuw hoofdstuk”

HammeZaterdagochtend werd op het Marktplein de blijde herintrede van de wekelijkse markt plechtig geopend. Drie jaar lang verhuisde de markt naar het Tweebruggenplein, maar nu zijn de marktkramers opnieuw aanwezig op hun oude vertrouwde stek. “Het is leuk dat we hier terug zijn midden in het centrum van Hamme", zegt marktkraamster Nadine Mettepenningen.

Drie jaar lang werd er hard gewerkt aan het vernieuwde Marktplein, en de werken zijn stilaan volledig in de eindfase. De werken hielden in dat de wekelijkse marktdag op zaterdag moest verhuizen naar het Tweebruggenplein, en dat was niet voor iedereen zo eenvoudig. “Het was een verplichte verhuis die we moesten doen tijdens de werken”, zegt schepen van markten Luk De Mey (CD&V). “We hebben lang moeten zoeken naar een geschikte locatie, en daarna kwam het coronavirus ook nog eens stevig roet in het eten gooien waardoor onze marktkramers het niet gemakkelijk hebben gehad. Nu hebben we eindelijk terug goed nieuws en kan ik met trots alle marktkramers opnieuw welkom heten op hun oude locatie.”

Nu de markt opnieuw verhuisde wil het gemeentebestuur ook meteen een nieuw hoofdstuk schrijven voor de markt. “We komen dan na drie jaar wel terug thuis, maar de nieuwe markt heeft veel meer in petto dan vroeger. Er zijn meer horecazaken, en ook een supermarkt vlakbij in de buurt die zeker een meerwaarde kan bieden. Er is hier ook altijd zeer veel volk aanwezig en daar kunnen we alleen maar blij om zijn.”

© Geert De Rycke

De reacties over de terugkeer van de markt zijn ook zeer positief. Zowel bij de marktkramers als bij de bewoners zijn er alleen maar blije stemmen te horen. “De inwoners van de serviceflats zijn ook zeer opgelucht dat ze niet meer zo ver hoeven te wandelen, er is ook meer parkeergelegenheid hier in de buurt. We hebben ook nog goed nieuws voor de parking aan het administratief centrum. Die zal op marktdagen van 8 uur ‘s morgens tot 12 uur ‘s middags gratis toegankelijk zijn", klinkt het.

Nadine Mettepenningen staat al vijf jaar op de markt en is zeer blij dat ze terug op de oude locatie aanwezig zijn. “Het Tweebruggenplein was zeker ook niet slecht, maar hier zitten we vlakbij de handelaars midden in het centrum tussen de mensen, en dat maakt toch echt wel een verschil", zegt Nadine. “Ik hoorde veel geklaag over het Tweebruggenplein, maar dit is nu allemaal verdwenen en dat is het belangrijkste.”

De komende periode zal het gemeentebestuur zeker alles nog goed opvolgen. “Het is mogelijk dat we nog wat details moeten finetunen, en misschien wat aanpassingen doen, maar dat mogen de marktkramers zeker laten weten. Belangrijk is ook dat iedereen die hier nu aanwezig is ook altijd zijn plek zal hebben. Tijdelijke kramen met speciale dagen zullen we hier niet meer toelaten. Het is een moeilijke oefening geweest, maar we zijn blij met het resultaat", besluit De Mey.

© Geert De Rycke

