Wekelijkse markt kan opnieuw verhuizen naar oude vertrouwde locatie: “Kijken uit naar verhuis”

De nieuwe locatie voor de tijdelijke markt zorgde wel voor verdeeldheid hier en daar, en toch was het op dat moment de beste oplossing om te nemen. “Voor de ene marktkramer was de verhuis naar hier goed, voor de andere minder goed. We kregen ook vaak te horen de voorbije jaren dat er te weinig parking was en dat de plaatsen te veraf lagen en in de zijstraten het nog moeilijk parkeren was. We hebben hier altijd begrip voor gehad", klinkt het. Natuurlijk was het niet allemaal negatief. Op het Tweebruggenplein waren heel wat horecazaken die hun deuren vroeger konden openen tijdens de markt. “Het is wel goed dat we nu in de laatste rechte lijn zitten naar de verhuis naar de oude locatie, dat zal voor iedereen een gunstige situatie zijn.” Ook een pluspunt op het Marktplein is dat er daar een bankautomaat beschikbaar is voor de inwoners en bezoekers om geld af te halen, dat was iets wat ontbrak op het Tweebruggenplein, maar zal een extra troef zijn in de toekomst.