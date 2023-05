WEER. Vanochtend kans op bewolking in Hamme

Opvang voor konijnen en cavia’s trekt aan alarmbel nadat heel veel dieren gedumpt worden: “Denk na voor je dier koopt”

Bo Bruggeman en Wendy Puyenbroeck zijn sinds 1,5 jaar geleden begonnen met een zelfstandige opvang voor konijnen en cavia’s die gedumpt worden of binnengebracht worden bij hun. Maar de laatste maanden merken ze dat heel veel mensen hun dier dumpen in de vrije natuur, waardoor de opvang intussen vol zit met 40 konijnen. “Het wordt echt enorm extreem, het is tijd om aan de alarmbel te trekken en de mensen te waarschuwen dat ze moeten nadenken over hun aankopen, want op deze manier gaat het niet meer ", vertelt Bo.