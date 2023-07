WEER. Regenbuien, maar soms ook zon in Hamme vandaag

Leegstaan­de woning gaat volledig in vlammen op in Zele

In Huivelde in Zele is in de nacht van zondag op maandag een kleine woning volledig in vlammen opgegaan. Het was een passant die de brand opmerkte en de brandweer verwittigde. Bij aankomst van de hulpdiensten ging het om een uitslaande woningbrand. De bewoners waren zo’n twee weken geleden nog maar in een woonzorgcentrum ingetrokken.