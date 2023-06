WEER. In Hamme zwaarbewolkte ochtend

Reacties stromen binnen op afscheid van burgemees­ter Piet Buyse: “Hij is een bruggenbou­wer, niet simpel om hem op te volgen”

De beslissing van burgemeester Piet Buyse (CD&V) om op 1 januari 2024 afscheid te nemen, weekt heel wat reacties los in Dendermonde. Daar klinkt veelal respect in door. En het doet vooruitblikken naar de volgende gemeenteraadsverkiezingen. “Die worden allicht boeiender en spannender dan ooit”, klinkt het. Want dat Buyse een stemmenkanon was, staat buiten kijf.