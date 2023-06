WEER. In Hamme zo goed als heldere ochtend

In de leer bij Belgisch kampioen ‘zeisen voor beginners’ Jonas Heirwegh (37): “Gezonder, rustgeven­der én beter voor de natuur”

Het is niet enkel Magere Hein die een zeis draagt, ook Moerbekenaar Jonas Heirwegh (37) ziet er wel brood in. Waar hij zich op professioneel vlak verdiept in de laatste digitale ontwikkelingen, bekwaamt hij zich in zijn vrije tijd in het gebruik van het eeuwenoude landbouwwerktuig. En dat loont: Jonas kroonde zich tot kersvers Belgisch kampioen zeisen voor beginners. “Het Europees kampioenschap sluit ik niet uit”, zegt hij ambitieus doch bescheiden. Maar gemakkelijk is het niet, zo ondervond onze reporter.