WEER. Heldere ochtend in Hamme

Freek De Backer bundelt portretten van bekende Lokeraars in boek en expo: “Vijftigtal portretten van iconische stadsgeno­ten”

Voor zijn eindwerk fotografie bij CVO Groeipunt bracht Freek De Backer, in het dagelijks leven chef-kok, vijftig bekende Lokeraars voor zijn lens. De prachtige zwart-witfoto’s krijgen nu een tweede leven in het boek en de tentoonstelling ‘Lokereirs. Eens van Lokeren, altijd van Lokeren’ in het Cultuurcentrum van Lokeren.