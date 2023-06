WEER. Helder weer in Hamme vanochtend

NET OPEN. Andy opent Dartshop Madhouse aan Zeelsebaan: “Ook café, oefenen en coaching”

Zeg niet zomaar winkel tegen de dartshop die Andy Vanhove (38) aanstaande weekend aan de Zeelsebaan in Grembergen opent. “Madhouse” moet het mekka van dartsliefhebbers uit de wijde omgeving worden. “Niet alleen om te kopen, maar ook om te oefenen, iets te drinken en persoonlijke coaching te krijgen”, zegt Andy. Wij mogen u in primeur al eens laten binnenkijken in de nieuwe zaak.