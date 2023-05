Watermolentriatlon neemt sabbatjaar door verschillende factoren: “Hoge kwaliteit leveren die men gewoon is was niet mogelijk”

Steppe­varaan Shango (5) mag na weken verzorging bij dierenarts naar huis, maar eigenaar niet bereikbaar: “Vrezen dat er mogelijks iets gebeurd is”

Op 28 maart kreeg dierenarts en reptielenspecialist Jules Simard uit Hamme een klant over de vloer met een steppevaraan. Het dier is oorspronkelijk afkomstig uit Afrika, maar mag hier gehouden worden. De zorg is erg precies en daarom verbleef het dier een maand in de praktijk. Nog een keer konden ze de eigenaar bereiken, maar telefoons nadien werden niet meer beantwoord. “Als hij van zijn huisdier zou afwillen, zou hij toch niet betalen voor de zorg ervoor”, zegt Jules.