Wagen vol rook nadat kartonnen doos in koffer vuur vat

Blauwalgen vastge­steld op Oude Durme, gemeente waarschuwt

Op de Oude Durme in Hamme heeft de gemeente blauwalgen vastgesteld op het water. Deze algen komen tevoorschijn wanneer er weinig of geen stroom is op de waterloop of de vijver. De gemeente wil nu wandelaars in de omgeving waarschuwen om contact met het water te vermijden.