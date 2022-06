VZW schenkt kostbare stukken aan gemeente om te plaatsen in toekomstig erfgoedmuseum

HammeVZW De Vrienden van de Durme- en Scheldehoek heeft een uniek en waardevolle collectie van Middeleeuwse stukken en stukken uit de prehistorie geschonken aan de gemeente. De collectie behoorde toe aan Bogaert-Wauters, maar wordt dus nu voor 50 jaar geschonken aan de gemeente Hamme. “Deze stukkenb krijgen een prominente plaats in het nieuwe Erfgoedcentrum, dat we inrichten in de vroegere bibliotheek Achterthof”, zegt schepen van Erfgoed Jan De Graef (N-VA).

De collectie van Alphonse Van Bogaert, die destijds met de verzameling begon, bedraagt maar liefst 5.400 unieke stukken die verwijzen naar de Vikingperiode van toen. Het gaat van de prehistorie tot stukken van de zeventiende eeuw. Hij verzamelde alle stukken tijdens baggerwerken op het einde van de 19e eeuw. Hij was amateur archeoloog en als toenmalige schepen van Openbare Werken had hij zeer nauwe contacten met de firma die de baggerwerken uitvoerde. “Al deze stukken werden toen gevonden in de omgeving van de Durme en de Schelde in Hamme, en dat maakt het zo uniek”, zegt De Graef. “Deze waterlopen zullen dan ook de rode draad vormen doorheen de collectie", klinkt het.

In het meerjarenplan van 2020-2025 had de gemeente ook gesproken over het oprichten van een Vikingmuseum in de gemeente. De naam Vikingmuseum werd intussen omgedoopt tot erfgoedcentrum en zal de gemeente dit oprichten. “In het toekomstige erfgoedcentrum zal er plaats zijn voor de collectie van Bogaert, maar ook voor het gemeentelijk archief en ander kunstpatrimonium. Het centrum dient dan de spil te worden van ons roerend erfgoed binnen de gemeente", klinkt het. In het erfgoedcentrum zal er een vaste collectie altijd aanwezig zijn, maar daarnaast zullen er ook wisselcollecties voorzien worden.

Volledig scherm © Geert De Rycke

De VZW schenkt nu de collectie van Alphonse Van Bogaert voor vijftig jaar aan de gemeente. Dit gaat in vanaf 1 januari 2023. “De collectie zal tot de opstart van het erfgoedcentrum verblijven in de depotruimte in de Sint-Jansstraat, maar zal af en toe al eens getoond worden", aldus Jan De Graef. “We zullen heel nauw samenwerken met de VZW, want zij hebben de expertise over de collectie en alle knowhow, dus ze zullen regelmatig nog geraadpleegd worden."

De gemeente plant ook een restauratie de komende jaren van enkele van de spullen om ze zo nog langer te kunnen bewaren. Om het definitieve erfgoedcentrum te openen zal er ook eerst een studie gebeuren om de plannen concreet te maken, maar de gemeente is bijzonder blij met deze hele collectie. “Het mag duidelijk zijn dat er heel wat unieke stukken in deze collectie zitten, en we zullen dus ook zeer blij zijn deze open te stellen voor het grote publiek", besluit Jan.

