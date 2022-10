Vzw Hartrijders organiseert dertigste editie van populaire Herfstrit: “Laatste rit onder mijn organisatie, maar hoop dat het verdergaat”

De Herfstrit is een toeristische motorrit, georganiseerd door de vzw Hartrijders-Hamme, die jaarlijks doorgaat op de laatste zondag van oktober en waarvan de opbrengst integraal naar de Vlaamse Vereniging Autisme (VVA) gaat. Het is één van de grootste en meest gekende motorevenementen van het land en vertrekt ieder jaar vanuit Moerzeke. “Het is dit jaar de dertigste editie die we organiseren, en als we de vijftien edities van de vroegere motorclub MV Moerzeke erbij tellen, dan stellen we vast dat het dorpsplein van Moerzeke al 45 keer het decor was voor het vertrek van de Herfstrit", zegt bestuurder Philippe Snoeck.

Afsluiten in schoonheid

Van deze gelegenheid maakt het huidige bestuur ook gebruik om als organisator in schoonheid afscheid te nemen van de Herfstrit. De kans is dus zeer groot dat deze editie de laatste wordt in zijn huidige hoedanigheid. “Wel hopen we dat er in de toekomst nog Herfstritten georganiseerd zullen worden, die gebaseerd zijn op het huidige concept”, zegt Philippe.

Opnieuw zal een ploeg van 80 leden en 50 vrijwilligers klaar staan om alles in goede banen te leiden. “We hopen ook dat we, net als bij vorige edities, op ieders steun mogen en kunnen rekenen, zodat we terug een stevige duit in het zakje van VVA kunnen doen. Het peterschap van onze vereniging is trouwens in handen van acteur en motorrijder Marijn De Valck”, klinkt het.

Waardevolle prijzen te winnen

De Herfstrit is een landelijke bewegwijzerde route van ongeveer 190 kilometer. Motorrijders betalen 10 euro, passagiers 5 euro inschrijvingsgeld. Voor dit bedrag kan men deelnemen aan de rit, krijgt men een roadbook, ontvangt men een sticker en lunchpakket met koffie bij aankomst. Onderweg is er halfweg de route een middagstop, waar deelnemers even kunnen verpozen en eventueel iets kunnen eten en drinken. Voor wie pech heeft onderweg, is er gratis bijstand van Touring. Daarbovenop neemt men door het inschrijvingsformulier in te vullen deel aan een tombola, waarbij talrijke waardevolle prijzen te winnen zijn. “De hoofdprijs dit jaar is een Honda ST 125 Dax, geschonken door Honda, onze hoofdsponser. Daarnaast zijn er nog motorrijzen, motorkledij en waardebonnen te winnen”, klinkt het. “En onderweg passeren we in Dendermonde ook bij SBMOTOS, ook een sponsor, die speciaal voor onze deelnemers de deuren open zet.”

“Voor een groot aantal motorrijders is de Herfstrit de laatste rit van hun motorseizoen. De klemtoon van de rondrit ligt op het landelijke toeren langs Vlaamse wegen, waarbij we bij de selectie van het parcours voornamelijk oog hebben voor het landschap. We trachten de motorrijders een uitgestippelde route voor te schotelen waarbij zij rustig kunnen genieten van het moois dat Vlaanderen te bieden heeft”, besluit Philippe Snoeck.

