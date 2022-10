VZW Ekelbeekkapel maakt eigen likeur om kapel te onderhouden: Duizendste fles geschonken na wedstrijd op jaarmarkt

HammeDe VZW Ekelbeekkapel maakt al sinds 2014 zijn eigen likeur die het op lokale evenementen aanprijst en aan de man verkoopt. Hun recept wordt gemaakt bij brouwere Thyssen in Buggenhout op kleine schaal. Tijdens de jaarmarkt werd er een wedstrijd gehouden om de duizendste fles te kunnen winnen. “Met de verkoop van onze likeur onderhouden we de kapel hier op Ekelbeke en maken we er een mooie plaats van", zegt Geert De Bonte.

De VZW uit Hamme-Zogge begon in 2014 met het bedenken van hun eigen likeur ‘Kapelleken' een verwijzing naar de kapel op Ekelbeke waar een groep vrienden zorg voor draagt en in ere blijft houden. “We hebben het recept volledig zelf bedacht, en samengesteld door heel veel te proeven”, zegt Geert. “In totaal zijn er 35 kruiden in verwerkt, wat het een zeer kruidige maar ook zoete likeur maakt die vlot naar binnen gaat.”

De likeur wordt gebrouwen in Buggenhout, maar dit gebeurd enkel op zeer kleine schaal. “Het is niet de bedoeling dat we in grote getale gaan produceren", klinkt het. “We serveren ons ‘Kapelleken’ vooral tijdens de jaarmarkt in Zogge, maar ook tijdens onze dauwtrip en de kerstdrink. We verkopen onze likeur ook per fles en tijdens de feestdagen is het beschikbaar in cadeauverpakking.”

Met de opbrengst er van onderhouden alle leden het kapelletje aan de Ekelbeke in Hamme. De Ekelbeekkapel kreeg daardoor de laatste jaren al heel wat opwaardering. “Er werd al gewerkt aan de toren, maar ook binnen hebben we glasramen al vervangen", klinkt het. “Tijdens de coronaperiode hebben we naast het kappelletje ook twee banken geïnstalleerd die zeker succes gehad hebben. In de nabije toekomst willen we de kapel ook laten behandelen tegen opstijgend vocht en de voordeur restaureren.”

In de kapel zelf hangen ook klokken die sinds maart 2020 elke dag opnieuw luiden. “We hebben dit gedaan tijdens corona als ondersteuning van de zorgverleners tijdens de crisis, en we blijven dit nu elk weekend doen voor de bewoners en de naaste buren. We komen dan allemaal even samen en genieten van een hapje en een drankje aan het kapelletje.

Intussen heeft de VZW al duizend flessen verkocht van hun ‘Kapelleken’, en daarom besloten ze om de duizendste fles op een unieke manier weg te geven via aan tombola. Je kon lotjes aankopen en de winnaar zou de fles krijgen in een mooie verpakking. Kimberly De Wilde (28) en haar mama Els Permentier waren de gelukkige winnaars. “Het is een zeer lekkere likeur dus ik ben blij dat ik de prijs heb gewonnen", zegt Kimberly. “Ik heb hem al meermaals kunnen proeven en ben blij nu dat ik deze mooie fles kan meenemen naar huis.”

