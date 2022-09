Vossestraat en Vierweegs worden enkele richting na sterk toegenomen verkeer door wegenwerken

HammeOp de Heirbaan in Hamme wordt op dit moment gewerkt om de weg daar veiliger te maken, daarom kan het verkeer er niet door en wordt er vaak langs andere wegen gereden. In de Vossestraat en Vierweegs is er daarom heel wat meer verkeer en dus besloot het bestuur er een enkele richting van te maken.

Beide straten krijgen sinds de start van de werken heel wat meer verkeer te slikken in beide richtingen en de weg is daar niet voor gemaakt, daarom werd de beslissing genomen om er enkele richting van te maken. “Zowel de Vossestraat als de Vierweegs zijn enkele richting naar Ekelbeke toe", licht schepen van mobiliteit Koen Mettepenningen toe. “Er was altijd al veel verkeer op deze wegen, maar met de werken is het probleem nog groter geworden en daarom grijpen we in.”

Het gaat om een tijdelijke maatregel tijdens de werken, maar hij zal ook geëvalueerd worden en kijken of het helpt om de veiligheid te vergroten. “Daarna kunnen we kijken of de rijrichting behouden wordt en of er nog aanpassingen nodig zijn. De buurt is al op de hoogte gesteld via een brief.”

Ook aan de overkant van de Vossestraat en het Hooigat wordt er actie ondernomen, maar hier is het gewest voor verantwoordelijk. “Op onze vraag hebben we gevraagd om een stopbord te plaatsen aan het Hooigat na enkele ongevallen”, zegt schepen Mettepenningen. “Het gewest zal dit stopbord nu plaatsen om zo de ongevallen in de toekomst te vermijden", klinkt het.

De eerste dag van de nieuwe verkeersinrichting zorgde wel al meteen voor chaos. Heel wat automobilisten negeerde de enkele richting en reden toch gewoon de straat in waar het niet mocht. Een buurtbewoner zag het allemaal gebeuren en houdt zijn hart vast voor de komende dagen.

Volledig scherm Sommige bestuurders negeren al meteen de veranderde situatie. © Geert De Rycke

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.