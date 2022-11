Voorlopig geen nieuwe windturbine in Moerzeke, provincie trekt vergunningsaanvraag in

De bewoners van Moerzeke en de omgeving van de Pachtgoedstraat kunnen voorlopig opgelucht ademhalen. Nadat er bij de bewoners in juni van dit jaar heel wat ongerustheid was ontstaan over de plaatsing van een windturbine ging de bal aan het rollen. Er werden meer dan 200 bezwaarschriften verzameld die overhandigd werden aan het gemeentebestuur om de windturbine tegen te houden. Voor de bewoners was er vooral het gebrek aan transparantie van het bedrijf, en ook de omgeving die heel wat hinder zou ondervinden van de windturbine. Ook de gemeente zelf stelde zich vragen bij de locatie van de windmolen en gaf uiteindelijk ook een negatief advies. “We hebben toen stedenbouwkundige inbreuken vastgesteld, waardoor we negatief advies hebben gegeven", zei Jan De Graef (N-VA) in juli van dit jaar.