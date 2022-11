Voorlopig geen nieuwe windturbine in Moerzeke, Ampère trekt vergunningsaanvraag in

Dendermonde LEVENSVER­HAAL. Zuster Lieve overleden op 83-jarige leeftijd: “Dui­vel-doet-al wist niet wat stilzitten betekent”

Dendermonde is één van haar laatste kloosterzusters kwijt. Zuster Lieve Beck van de congregatie van de Zwartzusters-Augustinessen is overleden op 83-jarige leeftijd in haar slaap. Ze was een vertrouwd figuur in het straatbeeld van de Ros Beiaardstad, meestal fiets bij de hand. “Haar overlijden komt als een schok. Ze had nog zoveel plannen”, klinkt het bij naasten. Portret van duivel-doet-al die niet wist wat stilzitten betekent.

14:21