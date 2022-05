Voetbalclub Vigor Wuitens vernoemt tribune naar overleden voorzitter

Wie Vigor Wuitens Hamme zegt, zegt in een adem ook de naam van Willy Van Den Broeck, hij heeft de club mee gebracht tot waar ze nu staan, en jarenlang was hij voorzitter van de club, tot hij vorig jaar in april overleed aan de gevolgen van kanker. De club wilde dit niet zo laten en besloot om hun voorzitter nog een laatste grote eer te bewijzen, door de hoofdtribune naar hem te vernoemen.

Dit gebeurde op een feestelijke manier, waarbij ook zijn familie aanwezig was en ook heel wat vrienden van Willy. Voor de start van de inhuldiging werd er een erehaag gevormd voor Willy. Zijn vrouw Marie-Jeanne was ook aanwezig en was zichtbaar geëmotioneerd door de daad die de club heeft gedaan. Zij mocht ook de aftrap geven van de laatste match. Het was een pakkend eerbetoon. “Willy deed zoveel voor de club, dat we dit echt niet zo konden laten, dit eerbetoon verdiende hij”, klinkt het.