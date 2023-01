Viswachter Willy (75) neemt na 17 jaar afscheid en geeft fakkel door: “Iedereen was altijd bereid voor een praatje. Dat was het mooie aan deze job”

HammeWilly Gobel (75) stopt na 17 jaar als viswachter van Hamme. Al die jaren was hij elke dag aanwezig aan de gemeentelijke visput Meulenbroek. Hij hield er een oogje in het zeil, maar genoot vooral ook van het gezelschap. “Ik ben dankbaar voor iedereen die ik hier heb leren kennen", zegt Willy.

Zeventien jaar geleden werd Hammenaar Willy aangesteld als viswachter aan de vijver achter de sporthal Meulenbroek in Hamme. “Ik ben als viswachter aangesteld nadat ik met pensioen ben gegaan. Ik wilde nog iets om handen hebben zodat ik niet gewoon thuis zou moeten blijven.” Maar nu is de man 75 jaar geworden en was het tijd om zijn kepie door te geven. “Al die jaren controleerde ik hier de vergunningen en hield ik met veel plezier een oogje in het zeil", zegt Willy. “Ik spendeerde hier gemakkelijk vijf zes uur per dag.” Willy had ook zelf altijd abonnementen bij zich, en dat wisten de vissers heel goed want ze kwamen altijd bij hem terecht, terwijl het ook via de gemeente kon gebeuren.

Mensen leren kennen

In al die jaren heeft Willy heel wat mensen leren kennen, en niet alleen uit Hamme. “Soms kwamen er mensen vanuit Brussel naar hier om te vissen op onze vijvers. Het was altijd heel leuk om mensen van zo ver te mogen verwelkomen. Zij waren ook zeer vriendelijk en altijd bereid voor een praatje, en dat was net het leuke aan deze job.” Het is dan ook met een bijzonder goed gevoel dat Willy de fakkel doorgeeft aan Georges Klerdan (62) uit Hamme. “Ik ben er gerust in dat alles in goede handen zal zijn."

Helemaal stil blijven zitten is echter niets voor Willy, want de plannen voor de toekomst liggen ook al klaar. “Ik ben zelf nog steeds een fervent visser, en zal dit ook blijven doen. Mijn zoon is voorzitter van de Buntotters en dat is dus de plaats waar je me binnenkort veel zal kunnen vinden. Ik vind het zelf plezant om te vissen in alle rust en mij zo bezig te houden.”

Schepen van Sport Luk De Mey (CD&V) en zijn opvolger Georges Klerdan waren ook aanwezig om Willy uit te wuiven. Zij zijn zeer dankbaar voor alles wat hij al die jaren gedaan heeft. “Ik heb nooit getwijfeld om de fakkel over te nemen”, aldus Georges. “Het zal goed zijn dat ik weer wat meer buiten kan komen en ik kijk er enorm naar uit om deze uitdaging aan te gaan."

