Vissers varen tegen ponton en vallen overboord: een slachtoffer overleden

Zele Zele stelt twee nieuwe gemeen­schaps­wach­ten aan om overlast vast te stellen

15 juli De gemeente Zele heeft geïnvesteerd in twee nieuwe gemeenschapswacht-vaststellers om overlast in kaart te brengen in de gemeente. Bij zware feiten komt natuurlijk de politie tussen, maar bij lichte overlast kan de gemeenschapswacht ingrijpen. “Ze zullen in de eerste plaats bemiddelen en zoeken naar een oplossing alvorens een GAS-PV te maken”, zegt burgemeester Hans Knop.