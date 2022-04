Vijfdejaars KOHa Sint-Jozef organiseren gratis schoolfestival voor medeleerlingen

Dendermonde Oude Vest moet stadsparel worden en zo zal die eruitzien: eerste ontwerp­beel­den make-over klaar

De Oude Vest omtoveren tot een “echte stadsparel”. Dat is de ambitie van het Dendermondse stadsbestuur en daar gaat een gigantische make-over mee gepaard. De eerste ontwerpbeelden van wat “een fijne plek in het hart van de stad om te winkelen, wonen, wandelen en genieten” moet worden, zijn klaar. Al even in de toekomst kijken, kan hier.

