Vijfde uitvoering van Mattheuspassie wordt opnieuw georganiseerd in Hamme

HammeOp zondag 10 maart om 15 uur zal in de grote kerk van Hamme opnieuw de Mattheuspassie gebracht worden van Johann Sebastian Bach. De eerste editie werd gehouden in 2017, normaal gezien zou er dus dit jaar een vijfjarig jubileum kunnen gevierd worden, maar door corona is er een editie afgeschaft in 2020.

Hugo van Geet uit Hamme bracht in 2017 de Mattheuspassie naar Hamme en wilde van het dorp een echte Mattheusdorp maken. Hij wou dat Hamme een voortrekkersrol speelde in ons land en een soort van pelgrimsoord werd waar elk jaar heel wat mensen de Mattheuspassie konden meemaken. Hierdoor werd de organisatie Cantoribus opgericht en in 2017 voerden twee plaatselijke koren met professionele solisten en orkest onder leiding van Raf Vandermeulen de Mattheuspassie op.

In 2020 ging de editie niet door door het coronavirus, maar vorig jaar vond een unicum plaats in Europa. De uitvoering werd volledig live gestreamd en dit kon op heel goede reacties rekenen. Dit jaar vind de editie opnieuw in de kerk plaats en konden ze rekenen op een topensemble namelijk het Collegium Vocale van Gent onder leiding van Philippe Herreweghe. Zij behoren tot de absolute wereldtop in de oude muziekpraktijk en Philippe Herreweghe beweerde dat de SintPietersbandenkerk in Hamme met haar akoestiek tot de beste van Europa behoort.

Het Collegium Vocale Gent werd opgericht in 1970 door Philippe Herreweghe samen met een groep bevriende studenten. Het ensemble staat mee aan de bakermat van de historische uitvoeringspraktijk van oude muziek en barokmuziek. Hun aanpak richt zich op de authentieke, tekstgerichte en retorische interpretatie van vocale muziek. Hierdoor hebben ze wereldfaam verworven en speelden ze op de belangrijkste podia en muziekfestivals van Europa, de Verenigde Staten, Zuid-Amerika, Rusland, Japan, Hong Kong en Australië.

De uitvoering van deze Mattheuspassie op Palmzondag 10 april 2022 om 15u in Hamme is uitverkocht, maar noteer alvast Palmzondag 2 april 2023 om 15u in uw agenda zodat u volgend jaar in levende lijve de monumentale uitvoering kan meemaken. U kan meer informatie vinden op www.cantoribushamme.eu