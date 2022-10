Vier personen naar ziekenhuis met rookintoxicatie na brand op appartement

De brand in het appartement zelf kon snel geblust worden omdat het vuur zich al aan het verstikken was. “De ramen waren nog niet gesprongen waardoor het vuur zich niet verder kon verspreiden", zegt officier Paul Van Der Cruyssen. “Het hele appartement is wel volledig vernield door de brand, dus het vuur was zeker aanwezig.” Over de oorzaak van de brand is op dit moment nog niets bekend, het gaat om een accidentele brand die vermoedelijk in de woonkamer is begonnen. Een kat die in het appartement aanwezig was heeft de brand niet overleefd.