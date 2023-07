Vier kandidaten geïnteresseerd voor horecagelegenheden aan nieuwe Marktplein

Het gemeentebestuur van Hamme heeft eerder deze week een infomoment gehouden in de horecagelegenheden aan het vernieuwde Marktplein. De twee horecagelegenheden worden in concessie gegeven, en wie interesse had kon even komen kijken. Op dit moment is er concrete interesse van vier personen.