Verschillende huldigingen tijdens nationale feestdag

De gemeente organiseert voor de nationale feestdag een feestzitting in 't Sas van CC Jan Tervaert. Daarvoor is er eerst om 9.30 uur een gebedsdienst met Te Deum in de Sint-Pietersbandenkerk in Hamme. Daarna gaat het in een optocht met personenwagens naar het Koning Albertplein waar er een bloemenhulde zal plaatsvinden. Iets voor 11 uur zal er een feestzitting gehouden worden op het Kaaiplein met een feestrede door burgemeester Herman Vijt. Daarbij zullen ook drie verenigingen gehuldigd worden die al een hele tijd meegaan. Het gaat om het Meulenbroekkoor die 25 jaar bestaan, Canturio uit Zogge die 50 jaar bestaan en KWB Hamme Center die 75 jaar bestaan.