Vernieuwde wijkraad geeft eerste nieuwjaarsreceptie voor buurt

“We hebben er heel bewust voor gekozen om geen vergadering te organiseren, maar wel de bezoekers de kans geven elkaar beter te leren kennen, wat zeer belangrijk is in de wijk", klinkt het. De opkomst was bijzonder groot met een 60-tal bezoekers. “We waren behoorlijk opgezet met de rijke opkomst”, klinkt het. “Het is onze uitdrukkelijk wens om ook in de toekomst op zo een rijke aanwezigheidsgraad te kunnen rekenen tijdens onze wijkraad bijeenkomsten. Wij van Wijkraad Hamme centrum 1 gaan er resoluut voor om niet de strafste wijkraad te worden maar wel warmste, want daar is meer dan ooit nood aan, en daar willen we ons op focussen", beslist Cisse.