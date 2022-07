Verlichting aan zebrapad moet voor extra veiligheid zorgen

Voor de gemeente is verkeersveiligheid al langer heel erg belangrijk en proberen ze zoveel mogelijk te investeren om de veiligheid te verhogen. “We willen hier blijven op inzetten, en daarom hebben we deze oversteekplaats ook veiliger gemaakt”, zegt schepen Koen Mettepenningen. Aan de oversteekplaats is een bushalte die veel gebruikt wordt door voetgangers, en dus werd er extra aandacht gevestigd op deze locatie. “We hebben langs beide kanten verlichting geplaatst, zodat het zebrapad in donkere momenten meer zichtbaar is voor de automobilist", klinkt het.