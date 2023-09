Unieke tentoonstelling in kermisweekend over gesneuvelden en opgeeïsten tijdens wereldoorlogen in Hamme

In Sint-Anna, deelgemeente van Hamme vindt op 29,30 en 1 oktober een tentoonstelling plaats in de Sint-Annakerk. Deze gaat door tijdens de Sint-Annakermis. De tentoonstelling gaat over ‘gesneuvelden en opgeeïsten van de twee oorlogen in Hamme en zijn deelgemeenten. “Het is de eerste keer dat er zo een tentoonstelling doorgaat in Hamme", zegt Luk De Mey.