Uitverkocht fantasiafestival beleeft topeditie: “Geweldig om mee te maken”

Alle ingrediënten voor een geweldige editie van Fantasiafestival waren zaterdag aanwezig. Stralende zon, met een zuchtje wind voor de nodige verkoeling, de knaldrang na twee lange coronajaren, en heel veel dj’s die voor geweldige beats zorgden op het terrein zodat heel Hamme ze kon horen. Het festival kon na een lange pauze ook rekenen op meer bezoekers en een extra festivaltent, die zeker aansloeg bij het grote publiek. Partybar XL was de nieuwigheid op het festival, maar de tent stond telkens afgeladen vol voor onder meer optredens van de Romeo’s, Bart Kaell en Gunther D.

Ook op de Mainstage stond een massa aanwezigen te dansen op de muziek van Mark with a K, die Natalia had meegebracht om twee nummers te komen brengen. Aansluitend zorgden ook Jebroer en Regi voor een ontplofte mainstage. Ook Regi had met Olivia een verrassing mee op het festival en zij bracht de weide nog veel meer in extase.

Volledig scherm De sfeer zat er geweldig in op het festival. © Koen Baten

Totaalbeleving

De totaalbeleving was nog groter dan andere jaren: er was een beautycorner aanwezig, je kon een tatoeage laten zetten en genieten van heel wat andere dingen. Het festival groeit elk jaar naar grotere hoogtes, dat was ook nu te zien. De hele festivalweide toonde alleen maar lachende en blije gezichten. Ook de reacties waren allemaal bijzonder lovend. “Het is gewoon geweldig om hier opnieuw aanwezig te kunnen zijn in Hamme op dit festival. De totale beleving en de sfeer is hier super", klinkt het.

De organisator van het festival, Jurgen Mettepenningen, was bijzonder blij met deze editie van Fantasia. “Ik had het op voorhand al gezegd dat het de beste editie in jaren zou worden, maar dit overtreft alles", zegt een gelukkige Mettepenningen. “De sfeer die ik hier gezien heb, dat is ongelofelijk, daar kan een mens alleen maar blij van worden. Het is gewoon fenomenaal en hier ben ik iedereen zo dankbaar voor", besluit Mettepenningen.

