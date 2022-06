Uilenwerkgroep Waasland redt nest jonge kerkuilen van gewisse dood

“Een jaar geleden kreeg ik van een familielid melding dat ik er in een oude loods/fabriek naast hem al jaren kerkuilen zitten tussen isolatieplaten. De loods was gelegen aan ‘De Kille’ in Hamme, vlakbij de Schelde. In de loods ging men nieuwe appartementen optrekken”, zegt Lokeraar Frank Schram van de Uilenwerkgroep Waasland. Na overleg binnen de Uilenwerkgroep werd beslist om een nestkast op te hangen in een nabijgelegen gebouw. “In de hoop dat de kerkuilen zich zouden verplaatsen”, aldus Schram. “Vorige week ging ik op een avond kijken en zag ik dat in de loods de bouw volop aan de gang was en dat er al een eerste verdieping klaar was in ruw bouw. Volgens de bewoners was de kans groot dat men volgende week alles ging dicht maken. Ondertussen hoorde ik jongen blazen op hun oude locatie tussen de isolatieplaten. Die nieuwe aanbouw was echter onze redding. Hierdoor konden nu we vrij gemakkelijk aan de jonge kerkuilen.” Samen met Luc Van Cauwenberghe slaagde Schram erin om de vier jonge kerkuilen van tussen het gewelf te halen en te verplaatsen naar de nestkast. De jongeren werd ook geringd. “Nog dezelfde avond zaten de jongen stevig te blazen in hun nieuwe nest en verscheen ook hun ouders op het appel, vermoedelijk met een prooi. We kregen ook het bericht dat de werken aan het gebouw worden verder gezet. We waren dus net op tijd.”