Tweede show van Cabaret Magiq schiet uit de startblokken

Hamme Rookontwik­ke­ling in woning na slechte aanslui­ting van schouw

In de Damstraat in Hamme is maandagnamiddag rookontwikkeling waargenomen in een woning. De bewoner belde hierop de brandweer. De rook bleek afkomstig te zijn van een slechtwerkende schouw in het huis van de buren.

21 november