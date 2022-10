Tweede editie van tienerfuif opnieuw groot succes in jeugdhuis

Zele Zesde Week van de Handhaving: Zele voert strijd op tegen peuken en hondenpoep

De zesde editie van de week van de Handhaving op zwerfvuil en sluikstort werd ook in Zele op gang getrapt. De focus in Zele ligt dit jaar op het weren van peuken en hondenpoep in het straatbeeld en ander zwerfvuil in de bermen.

4 oktober