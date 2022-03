Twee verdachten van diefstal tijdens carnaval vrijgelaten onder voorwaarden

De feiten zijn al van even geleden, maar nu pas raakte het nieuws bekend. De feiten speelden zich af omstreeks 2.30 uur in het café in Kastel. Die nacht werd er carnaval gevierd en was er heel veel volk aanwezig in de cafés. Twee mannen uit Kruibeke en Temse konden zich in het feestgedruis toegang verschaffen tot een slotvaste kast in één van de privékamers in het café. Daar gingen ze aan de haal met een geldkoffertje.