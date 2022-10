Totaalspektakel ‘The Greatest Show’ volledig uitverkocht

In totaal zullen er 200 mensen op het podium staan en iets uniek tonen wat nog niet in Hamme gezien is. Er werden oorspronkelijk vier shows voorzien, maar die waren in een mum van tijd uitverkocht, dat er nu een vijfde show is bijgekomen. “Ook deze was meteen uitverkocht en we werken nu met een wachtlijst, iets wat we nooit hadden verwacht", zegt Kathleen. “We mogen meer dan 1.800 toeschouwers verwachten en we kijken er enorm naar uit." De optredens vinden plaats in de Heilig Hart kerk in de Zouavenstraat in Hamme.