Tientallen fietsers staan voor afgesloten Mirabrug wegens defect, problemen na de middag opgelost

IN BEELD. Sporting Lokeren-Tem­se beleeft ouderwetse cupavond tegen Beerschot

Het scheelde geen haar of Sporting-Lokeren Temse was er zaterdagavond in geslaagd om de scalp van Beerschot te veroveren tijdens een bekermatch in het Daknamstadion. 120 minuten lang bleven de fans van Wit-Zwart-Geel achter hun club staan tijdens een ouderwetse cupmatch.