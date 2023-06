Tafeltennisclub ‘TTC Hamme’ volledig onder water gelopen na gesprongen waterleiding: “Ramp om mee te maken”

De tafeltennisclub ‘TTC Hamme’ werd afgelopen weekend volledig onder water aangetroffen door een medewerker van de club. De oorzaak is waarschijnlijk een gesprongen waterleiding die al sinds donderdag aan het spuiten was. De schade is groot, en de club kan tijdelijk niet open gaan. “Dit is een ramp, voor velen is de club hun kindje”, zegt voorzitter Francois Van Dender.