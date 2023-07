Summerfest Hamme lokt 700 bezoekers naar Koning Albertplein

Kwetsbare jongeren maken kunstwerk voor lokale politie met in beslag genomen drugsgoede­ren

In het politiekantoor van Dendermonde hangt sinds dinsdag een gloednieuw kunstwerk in de inkomhal. Het kunstwerk werd gemaakt door kwetsbare jongeren en kadert in het project plankenkoorts, waarbij ook de procureur van Dendermonde en enkele vzw’s bij betrokken zijn. In het kunstwerk zijn in beslag genomen drugsgoederen verwerkt. “Het kunstwerk is ook mee opgenomen in de fietsroute die dit project met zich meedraagt”, zegt korpschef Patrick Feys.