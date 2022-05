Stralende zon lokt eerste zwemmers naar openluchtzwembad in Hamme

Oudegem Bart en Desreè geven Huis Dubois nieuw leven: “Histori­sche site wordt charmante evenement­lo­ca­tie”

Huis Dubois, gebouwd in 1892 door de gelijknamige brouwersfamilie in Oudegem, krijgt na jaren leegstand een tweede leven. Daar zorgen Bart Maes en Desreè Ristow voor, die met zorg voor het erfgoed de site omtoveren tot charmante evenementlocatie. “Evident is het niet, maar we waren op slag verliefd op dit pand”, zeggen ze. Wij kregen een rondleiding. En bieden u nu een blik achter de schermen van een unieke plek.

