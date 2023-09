Wijkcomité Den Hermelijn viert diamanten koppel Antoine en Ma­rie-Loui­se tijdens buurtfeest

Het wijkcomité Den Hermelijn in Dendermonde had zaterdag haar jaarlijks buurtfeest op de agenda staan. Voor de buren Antoine Van Herreweghen en Marie-Louise Caekebeke was er een extraatje. Die werden in de bloemetjes gezet voor hun diamanten jubileum.