Spoor2 neemt afscheid van toren op dak nadat hij bij laatste storm scheef werd geblazen

Donderdag verwijderde een speciale firma de toren die bovenop het gebouw stond. De toren werd in augustus 2021 geplaatst als blikvanger zodat mensen al vanop de N41 het gebouw van Spoor2 konden zien. Zo wisten ze perfect waar de Kringwinkel en KaffeeSocial zich bevonden. “De toren had de laatste grote storm niet doorstaan, al had dat volgens de firma die hem plaatste wel het geval moeten zijn. En omdat de toren ruim 3 ton weegt, wilden we absoluut geen risico’s nemen. Stel je voor dat die omvalt en op een auto, medewerker of klant belandt. Dat wilden we niet op ons geweten hebben.”

De toren diende ook een ander doel, namelijk het aflaten van warme lucht uit het gebouw tijdens hele warme dagen. Een soort airco dus, maar dan zonder de negatieve milieu-impact. Sinds vandaag is de ‘scheve toren’ dus definitief verdwenen uit het Hamse straatbeeld. “En dat is best wel jammer”, geeft Christel Vanhoyweghen, voorzitter van Spoor2 aan. “Iedereen kende de toren. Er is zelfs ooit iemand die bij wijze van grap in de scheve toren een decorstuk zag van het optreden van de metalgroep Rammstein, toen die in België optraden deze zomer”. Bij Spoor2 zijn ze blij dat het gevaar geweken is. “Maar iedereen is hier nog altijd welkom om te komen shoppen of om een broodje of taartje te eten. Ook de bandleden van Rammstein”, lacht Christel Vanhoyweghen.