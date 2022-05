Spookrijder met rijverbod en onder invloed riskeert jaar cel

De feiten waar K.G. voor terecht staat, zijn niet mals. Hij begaf zich in het verkeer als spookrijder, verkeerde onder invloed van alcohol en had een ongeval waarbij gelukkig niemand anders bij betrokken raakte. De man had bovendien een rijverbod en mocht helemaal niet met de wagen rijden. In het verleden werd hij ook al drie keer veroordeeld voor sturen tijdens een rijverbod, maar hij heeft zijn les dus duidelijk nog niet geleerd. “Hij had een discussie met zijn broer, en heeft daar gedronken en is dan vertrokken met de auto”, zegt zijn advocaat. “Uiteraard is dit bijzonder dom van hem, en dat beseft hij ook. Hij geeft ook toe vodka te hebben gedronken op het moment van de feiten.”